5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” توضح حقيقة السماح للطلاب باستخدام الجوال في المدارس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت وزارة التعليم ما يتم تداوله حول صدور قرار يسمح لطلاب التعليم العام باستخدام الجوال في المدارس .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، أن ما أثير حول صدور قرار يسمح للطلاب باستخدام الجوال في مدارس التعليم العام غير صحيح، مؤكدا أن الوزارة لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تحدث فقط قبل أشهر عند إطلاق مشروع مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي بين الوزارة وشركة تطوير لتقنيات التعليم.

يذكر أن مغردين أنشأوا هاشتاقا #السماح_بالجوالات_في_المدارس، شهد انقساما في الآراء، بين رفض تام لهذا التوجه وبين مؤيد يؤكد أن السماح سيكون قرارا موفقا.

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