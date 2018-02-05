5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة” توضح أوقات تفتيش المساكن وفقاً للنظام.. وتكشف عن حالة واحدة تجيز دخولها ليلاً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت النيابة العامة عن الأوقات التي حدّدها النظام لتفتيش المنازل، مع عدم جواز دخول المساكن ليلا إلا في حالة واحدة.

وأوضحت أنه يجب أن يكون التفتيش نهاراً من شروق الشمس إلى غروبها، في حدود السلطة التي يخوّلها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلا.

وأضافت النيابة العامة أنه لا يجوز دخول المساكن للتفتيش ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة، وذلك وفقًا للمادة 52 من نظام الإجراءات الجزائية.

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