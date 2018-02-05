5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليوم.. هيئة الرياضة تكشف عن الناقل التلفزيوني الجديد للمسابقات الرياضية السعودية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تقام مساء اليوم الاثنين مراسم توقيع حقوق النقل التلفزيوني والرعايات التسويقية للمسابقات الرياضية السعودية.

وأوضحت مصادر أنه سيتم خلال مراسم توقيع الاتفاقية إيضاح المسابقات الرياضية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم التي ستشملها الاتفاقية في جانب النقل التلفزيوني والرعايات التسويقية، والكشف عن هوية الشركة المالكة للحقوق الحصرية.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” سيحضر حفل مراسم توقيع الاتفاق، الذي يقام تحت رعايته في إطار الخطط التطويرية التي تقودها الهيئة في شتى مجالات قطاع الرياضة بالمملكة.

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