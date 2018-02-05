5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جماهير الأهلي والاتحاد تزيّن مدرّجات الجوهرة في لقاء التحدّي والإثارة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد :-

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد والتي اقيمت مساء يوم الاحد ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي حضور جماهيري بعدد ٤٥١٩٩ مشجّع

 حضر أنصار الفريقين من وقت مبكّر حيث نفذت تذاكر النادي الاهلي قبل المباراة ب ٢٤ ساعة فيما تزاحمت جماهير الاتحاد قبيل المباراة بثلاث ساعات لتنهي على تذاكر الفريق.

كما قامت هيئة الرياضة بعمل فعاليات للجماهير الأهلاوية والاتحادية قبيل المباراة بساعات وشارك من خلالها مدرّجات الفريقين وبحضور العوائل مما لاقت تفاعل من الجماهير وذكرت بأن الآن هو جو صحّي ومحفّز للحضور للملعب ومن وقت مبكّر.

رفعت جماهير الأهلي تيفو بعنوان فريق الأسود مما أعطى طابع التحدّي وإبراز تميمة النادي” الأسد”، وأطلقت عدد من الأهازيج الحماسية وتظهر أسلوب التحدّي للخصم.

وفي المقابل جماهير الجار الاتحادية استقبلت فريقها بعدد من الأهازيج المحفّزة ورفع الأعلام والشالات الصفراء والتي طالب بها رئيس الرابطة بأن يكون المدرّج أصفر.

بين شوطي المباراة وعلى ملعب المباراة تم عرض مشهد للوسط الرياضي عن رجال الأمن وأبطال الحد الجنوبي وتم تمثيل المشهد مجموعة من الشبّان السعوديين.

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