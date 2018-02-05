5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“خير الجهاد الرباط “!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

  عند استعراضنا لخرائط فلسطين التاريخية , وفلسطين حسب قرار التقسيم , وخريطة فلسطين حسب الواقع  التاريخي لفلسطين بعد عام1967 م , يتَّضح أنَّ إسرائيل تُخطِّط للاستيلاء على فلسطين بالكامل منذ اللحظة الأولى من انتصارها في حرب 1967م , وهذا يتضح من مُخطط “آلون ” الذي يعتبر نكبة على فلسطين .
في المرحلة الأولى تمّ إنشاء 75 مستعمرة يهودية .

فيما يخص القدس :

    منذ اللحظة الأولى من الاستيلاء على القدس في 5 يناير 1967م بدأت الجرافات تنفيذ مهمتها الأولى بتجريف حي المغاربة بالكامل وبنوا مكانه الحي اليهوديّ . فهدَّموا 800 منزل في يومين , وطردوا 4000 فلسطيني . وبدأوا باستخدام حائط البراق وأسموه حائط المبكى . وتمّ ضم القدس الغربية والتي كانت مساحتها قبل عام 1967 , 15 كيلو متر مربع إلى القدس الشرقية التي تبلغ مساحتها 6 كيلومتر مربع .
كان هناك عدة أهداف :

  1. السيطرة بالكامل على مدينة القدس .

  2. التغيير الديمغرافي لسكانها وذلك بتقليل نسبة الفلسطينيين , عن طريق التهجير .

  3. السيطرة على المسجد الأقصى , لهدمه وبناء الهيكل مكانه .

ولتحقيق هذه الأهداف , بدأوا بتوسعة القدس الشرقية لتصبح 71 كيلومترًا , والقدس الغربية 52  كيلو مترًا ليصبح المجموع 123 كيلو مترًا.

منعت سلطة الاحتلال حرَّاس المسجد الأقصى من العمل خارج البوّابات وقَصَرَ عملهم على الداخل فقط , ووضع شرطة إسرائيليّة خارج البوّابات , بمعنى أنّ دخول السواح واليهود أصبح تحت سيطرة السلطة الإسرائيليّة.

بعد توسعة القدس ( 125كم مربع ) , قامت سلطات الاحتلال بالسيطرة على الأراضي الواقعة بينهما ومساحتها 25 كم مربع , بُنِيَتْ فيها 13 مستعمرة إسرائيلية , عدد سكانها الآن 268ألف شخصًا .
بعد ذلك أقامت سلطات الاحتلال أكثر من عشر بؤر داخل الأحياء الفلسطينية .
الآن أعلنت ما تبقى , مناطق خضراء مساحتها 11 كم مربع. وبعد استكمال بناء الحي اليهودي , ببناء 133 منزلًا داخل المدينة القديمة. أكملت 13 مستعمرة في محيط القدس في الطوق الأول داخل البلد والطوق الثاني  وهو في محيط البلدة القديمة. أمّا الطوق الثالث فهو  في الغلاف الخارجي للقدس..
باستكمال الطرق الالتفافية والمستعمرات اليهودية والحدائق التوراتية تُكمل حصار الأحياء الفلسطينية من جميع الجهات , فتصبح داخل السندويشة , بحيث من يدخل القدس ويخرج منها , لا يرى أحياء عربية نهائيًا.

بعد ذلك بنوا الجدار . ويضم مساحات واسعة أخرى تبلغ 175 كم مربع وسيُضاف إليه جزء آخر بمساحة 56 كم مربع . وبذلك يتم فصل جنوب الضفة الغربية تمامًا عن شمالها , وتصبح الأحياء العربية تمامًا داخل الجدار .

كل هذه الجهود الجبارة ليحققوا أغلبية سكانية في القدس ولم يستطيعوا:

  1. هدموا  4000 منزلًا في القدس.

  2. حاولوا إخراج الفلسطينيين وطردهم ولم يستطيعوا

  3. عن طريق الجدار أخرجوا مناطق عربية قريبة من المسجد الأقصى – تبعد من 3 إلى 6كيلو مترًا, وأضافوا إليها مناطق يهوديّة جديدة يصل بعدها عن القدس 20 كيلومترًا . فبذلك أضافوا( 170) ألف مستوطن يهودي , واستبعدوا (140 ) ألف فلسطيني , وأخرجوهم من هويّة القدس , وأنشأوا لهم مجلسًا بلديًا منفصلًا عن القدس , سمُّوه بلديّة تجميعية.

  4. سحب البطاقات : سحبوا  بطاقات الهويّة( ١٤٦٠٠) أسرة فلسطينية . أصبحوا لا يستطيعون الدخول إلى القدس .

  5. رفض إعطاء الهويّة المقدسيّة لأبناء الأسر المختلطة(التي يكون فيها الزوج أو الزوجة فلسطيني غير مقدسي)، ويزيد عددهم عن 10 آلاف ، فبذلك لا يستطيعون دخول القدس.

  6. إغلاق مستشفيات وهدم مدارس لإجبار المقدسيين على الرحيل .

  7. أخيرًا حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى وأسفل مدينة القدس بأكملها .

  8. جلب عشرات الآلاف من يهود العالم سنويًا للاستيطان في القدس .

  9. إصدار القوانين : أصدرت 18 قانون تعسّفيّ ليمكّنها من تحقيق الأغلبية السكانية في القدس منها :

    أ- قانون أملاك الغائبين : الذي ينص على مصادرة أملاك كل من كان متغيبًا عن بيته ليلة 5 حزيران/ يونيه ، حتى لو كان عند جاره.

ب – قانون العاصمة : أي أنّ القدس عاصمة لإسرائيل والصادر عام 1980م.

ج – قانون الحاضر الغائب: الذي كان يصادر أملاك المقدسيين وهم حاضرون .
د – قانون التسوية : هذا يمكّن السلطة الإسرائيلية من سلب أرض الفلسطيني ومنحها لإسرائيلي ،مقابل أن يدفع ثمنها .

  وعلى الرغم من كل هذه الوسائل من عمليات الهدم والتهجير ومنع التراخيص والتضييق على حياة المقدسيين وتحرّكاتهم بوضع الجدار ….الخ . بالرغم من كل ذلك، نجد أنّ المقدسيين يشكّلون 56% في مدينة قطرها : 1كم، وكذلك مدينة قطرها 5كم ، وأيضًا مدينة قطرها 10كم ، إلى أن يصل قطرها 20كم يظلّ المقدسيون يشكّلون أغلبية بواقع 56%، لو أُخذت المقاييس بمعايير دولية وبشكل هندسي محترم.

هـ – ثُمَّ جاء قانون القدس الكبرى، الذي صدر في ديسمبر الماضي . سيُضيف ثلاث تكتلات رئيسيّة كبرى للقدس من جهاتها الأربع بحيث تصل حدود القدس إلى حدود الخليل . ففي الشرق  تصل إلى البحر الميِّت وتمتد إلى شمال غرب رام الله . بهذه التوسعة تُصبح مساحة القدس، ثلث مساحة الضفّة الغربية .

بهذا الشكل استطاعوا أن يغيِّروا التوزيع الديمغرافي لسكان القدس بعد إضافة ثلاث تكتلات استيطانيّة إسرائيليّة على بعد عشرين كيلومتر من كل اتجاه.

وسيتم إعلان ضم هذه التكتلات الثلاث إلى مدينة القدس خلال الفترة القادمة . وهم يسعون إلى تمريرها عن طريق الولايات المتحدة بقرار رسمي منها .

 هذ هو واقع المقدسيين الصامدين المرابطين. فرغم كل ما تعرَّضوا له معاناة تهد الجبال ، نجدهم ماضون للحفاظ على أرضهم والدفاع عن أقصاهم ، وقد شاهدناهم مباشر على الهواء كيف رابط 15 ألف مقدسي – لمدة 15 يومًا متواصلة حول أقصاهم لتحريره من البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية والتي بواسطتها تُحْكِم إسرائيل سيطرتها الكاملة على المسجد الأقصى .

تُرى ماذا نحن فاعلون إزاء هؤلاء الأبطال الصامدين المرابطين حول أقصاهم ؟ 

أقلّ ما نحن فاعلوه من أجلهم أن نساندهم في رِباطهم بإمدادهم بمعونات تمكّنهم  من إعادة بناء ما هدِّم من بيوت ومسشفيات ومدارس ونوادٍ ،  حتى لا تكرهم إسرائيل وتجبرهم على الرحيل . فتثبيت مرابط واحد في القدس ، هو حماية للأقصى. يقول الأستاذ وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالقدس وهو يُناشد الأمّة العربية والإسلامية في مؤتمر الأزهر لنصرة القدس : ” لا نُريدُ منكم أن تقاتلوا عنّا . نحن باقون ،صامدون ،  نتحمَّلُ الهدم،  نِنْصاب، نِنْجرح ، نَتوقَّف على الحواجز ساعتين أو ثلاث ، نمارس كل وسائلنا للمقاومة الشعبية . ولكن  لا نريد أن نبقى وحدنا . ألاَّ يُسْمحْ للعالم أن يستفردوا بنا . أمريكا تُريد كسر القرار والإرادة الفلسطينية. كل الضغوط تُمارس علينا . نُريدُ أحدًا أن يقف إلى جانبنا ليسندنا . لا نريد أن ننكسر . نريد منكم أن تقفوا معنا. أن تُبنى مدرسة أو صفًا دراسيًا بالقدس , يكون بمثابة تثبيت لأهالي الأطفال .أن تُبنى مستشفى أو جناح في مستشفى، فهو بمثابة تثبيت لأهالي القدس . عام 2000م إسرائيل أغلقت 18 مؤسسة فلسطينية . فنحن الآن بحاجة إلى 1200 صفًا دراسيًا . بحاجة إلى مستشفيات، جمعيات نسوية ، نوادي إسرائيل تريد أن تمنع أي وجود عربي إسلامي مسيحي في القدس .” انتهى

لذا أقول:  من هنا جاءت أهمية اقتراح الأستاذ محمد السماك رئيس لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان , الذي اقترح تدشين مؤسسة لدعم القضية الفلسطينية ؛ حيث قال : ” نحن نحتاج إلى مؤسسة تُكوَّن باسم السفارة الإسلامية المسيحية من أجل نصرة القدس , تقوم بمهمَّة دعم المقدسيين ماديًا ومعنويًا وتشجيع الوجود العربي الفلسطيني الإسلامي المسيحي ليَتَجَذَّر في الأرض المحتلة لحماية القدس وحماية المقدسات الإسلامية.”

وأنا بدوري أناشد الدول العربية والإسلامية أن تعمل بجدية لإنشاء هذه المؤسسة، حفاظًا على جميع مقدساتنا ، فضياع القدس سيؤدي إلي ضياع مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وهما ضمن مخططات الصهاينة المحتلين ، وقد أعلنوها ، من ذلك : فقد أفصح عنها أحد القادة الإسرائيليين “هرتزوغ” عندما قال لامرأة مسلمة ضيّق عليها اليهود الخناق حتى هدموا دارها بالجرافات، فآثرت الرحيل إلى المملكة العربية السعودية حيث يعيش أبناؤها : “ إذا رأيت الملك فيصل فقولي له إنّنا قادمون إليكم، فإنّ لنا أملاكًا عنده ،إنّ جدنا إبراهيم هو الذي بنى الكعبة ، وأنّها ملكنا وسنسترجعها بكل تأكيد.”

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