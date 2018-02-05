“خير الجهاد الرباط “!

عند استعراضنا لخرائط فلسطين التاريخية , وفلسطين حسب قرار التقسيم , وخريطة فلسطين حسب الواقع التاريخي لفلسطين بعد عام1967 م , يتَّضح أنَّ إسرائيل تُخطِّط للاستيلاء على فلسطين بالكامل منذ اللحظة الأولى من انتصارها في حرب 1967م , وهذا يتضح من مُخطط “آلون ” الذي يعتبر نكبة على فلسطين .
في المرحلة الأولى تمّ إنشاء 75 مستعمرة يهودية .
فيما يخص القدس :
منذ اللحظة الأولى من الاستيلاء على القدس في 5 يناير 1967م بدأت الجرافات تنفيذ مهمتها الأولى بتجريف حي المغاربة بالكامل وبنوا مكانه الحي اليهوديّ . فهدَّموا 800 منزل في يومين , وطردوا 4000 فلسطيني . وبدأوا باستخدام حائط البراق وأسموه حائط المبكى . وتمّ ضم القدس الغربية والتي كانت مساحتها قبل عام 1967 , 15 كيلو متر مربع إلى القدس الشرقية التي تبلغ مساحتها 6 كيلومتر مربع .
كان هناك عدة أهداف :
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السيطرة بالكامل على مدينة القدس .
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التغيير الديمغرافي لسكانها وذلك بتقليل نسبة الفلسطينيين , عن طريق التهجير .
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السيطرة على المسجد الأقصى , لهدمه وبناء الهيكل مكانه .
ولتحقيق هذه الأهداف , بدأوا بتوسعة القدس الشرقية لتصبح 71 كيلومترًا , والقدس الغربية 52 كيلو مترًا ليصبح المجموع 123 كيلو مترًا.
منعت سلطة الاحتلال حرَّاس المسجد الأقصى من العمل خارج البوّابات وقَصَرَ عملهم على الداخل فقط , ووضع شرطة إسرائيليّة خارج البوّابات , بمعنى أنّ دخول السواح واليهود أصبح تحت سيطرة السلطة الإسرائيليّة.
بعد توسعة القدس ( 125كم مربع ) , قامت سلطات الاحتلال بالسيطرة على الأراضي الواقعة بينهما ومساحتها 25 كم مربع , بُنِيَتْ فيها 13 مستعمرة إسرائيلية , عدد سكانها الآن 268ألف شخصًا .
بعد ذلك أقامت سلطات الاحتلال أكثر من عشر بؤر داخل الأحياء الفلسطينية .
الآن أعلنت ما تبقى , مناطق خضراء مساحتها 11 كم مربع. وبعد استكمال بناء الحي اليهودي , ببناء 133 منزلًا داخل المدينة القديمة. أكملت 13 مستعمرة في محيط القدس في الطوق الأول داخل البلد والطوق الثاني وهو في محيط البلدة القديمة. أمّا الطوق الثالث فهو في الغلاف الخارجي للقدس..
باستكمال الطرق الالتفافية والمستعمرات اليهودية والحدائق التوراتية تُكمل حصار الأحياء الفلسطينية من جميع الجهات , فتصبح داخل السندويشة , بحيث من يدخل القدس ويخرج منها , لا يرى أحياء عربية نهائيًا.
بعد ذلك بنوا الجدار . ويضم مساحات واسعة أخرى تبلغ 175 كم مربع وسيُضاف إليه جزء آخر بمساحة 56 كم مربع . وبذلك يتم فصل جنوب الضفة الغربية تمامًا عن شمالها , وتصبح الأحياء العربية تمامًا داخل الجدار .
كل هذه الجهود الجبارة ليحققوا أغلبية سكانية في القدس ولم يستطيعوا:
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هدموا 4000 منزلًا في القدس.
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حاولوا إخراج الفلسطينيين وطردهم ولم يستطيعوا
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عن طريق الجدار أخرجوا مناطق عربية قريبة من المسجد الأقصى – تبعد من 3 إلى 6كيلو مترًا, وأضافوا إليها مناطق يهوديّة جديدة يصل بعدها عن القدس 20 كيلومترًا . فبذلك أضافوا( 170) ألف مستوطن يهودي , واستبعدوا (140 ) ألف فلسطيني , وأخرجوهم من هويّة القدس , وأنشأوا لهم مجلسًا بلديًا منفصلًا عن القدس , سمُّوه بلديّة تجميعية.
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سحب البطاقات : سحبوا بطاقات الهويّة( ١٤٦٠٠) أسرة فلسطينية . أصبحوا لا يستطيعون الدخول إلى القدس .
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رفض إعطاء الهويّة المقدسيّة لأبناء الأسر المختلطة(التي يكون فيها الزوج أو الزوجة فلسطيني غير مقدسي)، ويزيد عددهم عن 10 آلاف ، فبذلك لا يستطيعون دخول القدس.
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إغلاق مستشفيات وهدم مدارس لإجبار المقدسيين على الرحيل .
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أخيرًا حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى وأسفل مدينة القدس بأكملها .
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جلب عشرات الآلاف من يهود العالم سنويًا للاستيطان في القدس .
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إصدار القوانين : أصدرت 18 قانون تعسّفيّ ليمكّنها من تحقيق الأغلبية السكانية في القدس منها :
أ- قانون أملاك الغائبين : الذي ينص على مصادرة أملاك كل من كان متغيبًا عن بيته ليلة 5 حزيران/ يونيه ، حتى لو كان عند جاره.