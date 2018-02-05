5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميًا.. هولندا تسحب سفيرها من تركيا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قالت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الاثنين إنها سحبت السفير الهولندي من تركيا رسميا والذي حظرت أنقرة دخوله إلى البلاد منذ عام تقريبا بسبب خلاف في مارس 2017.

ولن تقبل هولندا أيضا تعيين سفير تركي جديد لديها، وقالت الوزارة في بيان إنها أوقفت المحادثات مع تركيا بشأن حل المسألة.

وبدأ الخلاف بين الحكومتين بسبب قرار هولندا وقف تأشيرات الدخول لمسؤولين أتراك كانوا يسعون لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد تعديلات دستورية في استفتاء تركي. وكانت هولندا تجري في الوقت نفسه انتخابات وطنية.

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