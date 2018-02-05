“سياحة جازان” تعلق على مقطع رقص الفتاة بالقرية التراثية.. وتكشف عمرها الحقيقي | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
كشف مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بجازان، رستم الكبيسي، تفاصيل واقعة قيام فتاة بالرقص مع فرقة الفنون الشعبية في القرية التراثية بجازان، قائلا إنها فقرة خاصة وغير رسمية، وهي طفلة عمرها 11 عامًا فقط.
وأوضح خلال مداخلة على برنامج “يا هلا”، أنه تم وقف المتعهد الذي نظّم تلك الفعالية، عن ممارسة نشاطه داخل القرية التراثية، لأن موقفه غير مسؤول، ولن نسمح بأن نظهر بهذا الشكل غير اللائق في مجتمع محافظ.
وأضاف أنه تم التأكد من عمر الفتاة التي تظهر بالمقطع، حيث تبلغ 11 عاما فقط، لكن لأنها طويلة الجسم، ومع نوعية الملابس، تظهر بعمرٍ أكبر من عمرها الحقيقي، وأنه بغض النظر عن عمر الفتاة، فقد استهجن الكبيسي أن تقام مثل هذه الفقرة.
وأشار إلى أن الفقرة التي أثارت الجدل كان الهدف منها تكريم تلك الفتاة على المستوى الفني، كما أن الفقرة لم يُوافَق على أن تقام بهذا الشكل الذي ظهرت به، كما لم يُسمح لمنظم الحفل بإقامة مثل هذه الفقرات داخل القرية التراثية.
وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه بسرعة التحقيق في الواقعة والتحقق من كافة ملابساتها، بالتنسيق مع المسؤولين بفرع هيئة السياحة والتراث الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف أي فعالية ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.