فيديو | اكتشاف مقبرة جماعية قديمة في كهف بجازان.. وباحث يوضح أسباب وجود مثل هذه المقابر‎

(أنحاء) – متابعات :-
نظم فريق “ديسكفري جازان” رحلة استكشافية في منطقة جازان، زار خلالها موقع مقبرة جماعية داخل كهف في قمة أحد الجبال الواقعة بالقرب من وادي الغمار بجنوب غرب المملكة.
ونشر الفريق مقطع فيديو لرحلته لموقع المقبرة الجماعية، أظهر وجود عدد من الجماجم والعظام البشرية داخل كهف موجود أسفل صخرة كبيرة في قمة الجبل، فيما تمت تغطية الفوهات الموجودة بجوانب الكهف بالحجارة لمنع الوصول إلى موقع المقبرة.
وقال المختص في السياحة والآثار وأحد أعضاء الفريق الدكتور فائز عثمان إنه لا تتوفر أي معلومات عن تاريخ هذه المقبرة، أو عن الأشخاص المتوفين.
وأبان أن المقابر الجماعية ارتبطت في التاريخ القديم بحالات الكوارث والحروب وانتشار الأوبئة والأمراض، إذ لا يتوفر الوقت لحفر أعداد كبيرة من القبور لدفن كل جثة على حدة.
يذكر أن فريق آثار سعودي كان قد أعلن في عام 2014 عن عثوره على آثار قديمة، ومقبرة جماعية في مركز الحصمة بجازان، مبيناً أن بعضها يعود لما بعد التاريخ ، والآخر لما قبل التاريخ.