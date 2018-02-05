فيديو | مقطع يرصد اللقطات الأولى لاشتباكات الطيار الروسي في سوريا بعد إسقاط طائرته بإدلب

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن وسائل الإعلام الروسية، صورة للجندي الروسي رومان فيليبوف، الذي قتل إثر اشتباكات تبعت إسقاط طائرته في ريف محافظة إدلب بالشمال السوري، ومقطع فيديو للقطات الأولى لتلك الاشتباكات.
وأظهر المقطع الذي لا تتجاوز مدته ثوان معدودة، المقاتلين السوريين أثناء اشتباكهم مع الطيار الروسي، كما أظهرت صورة للطيار صاحب الشعر الأسود المائل للسواد في بزته العسكرية.
وعرضت الصور مقتنيات الجندي القتيل التي تحتوي على بطاقات الائتمان المصرفية، مع عدد آخر من بطاقات السحب ومن البطاقات الشخصية باسمه، مصدرها عنوانه في مدينةVladivostok المعروفة كأكبر مدينة وميناء في أقصى الشرق الروسي المجاور لبحر اليابان.
كما تم عرض صورة للمسدس الذي كان بحوزته وهو من نوع “ستيشكين” عيار 9 ملم والذي تسع خزنته 20 طلقة، وأنه أطلق 40 من أصل 60 رصاصة، أي ثلثي 3 مخازن كانت لديه.