مرحباً بكم.. أنا المواطن منتفخ بن متخلف بن خرَّاط المهايطي

بتاريخ فبراير 4, 2018

مَسْأَلة الجَمَال والذّوق فِي اختيَار المَلَابِس، مَسأَلَة صَعْبَة وعَويصَة، وسَبَب الصّعوبَة رَاجِعٌ إلَى تَعدُّد الأَذوَاق، واختلَاف زَوَايَا النَّظَر،