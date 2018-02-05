5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مرحباً بكم.. أنا المواطن منتفخ بن متخلف بن خرَّاط المهايطي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

مرحباً بكم.. أنا المواطن منتفخ بن متخلِّف بن خرَّاط المهايطي .. ويشرفني باسمي واسم بني ( مهايط ) جميعاً.. كبيرهم وصغيرهم.. أن أرحب بجميع القبائل من آل فاغر وآل داشر وآل طقعان وآل مزنة رحمها الله وآل زعطان وآل معطان وبني خراط وبني ددسن وآل الخيمة وآل زريبة وبني عشّة وأبناء عمومتنا من آل ( إيش شكلو ) وآل ( حقّنا ) وآل مبلطين البحر وجماعة ( ضاربين الهوا بوية ) ..وكل من ذكرنا ومن لم نذكر من بني يعرب.

وقبل أي كلام في هذا اللقاء المبارك .. تفضلوا حياكم الله على ( عشاكم ) .. ونرجو المعذرة على القصور .. وترى ذبائحنا والله العظيم إنها جميعاَ ديناصورات حرِّية وجذعان.. شريناها من أيام العصر الحجري وجبناها لكم من سيبيريا مخصوص تقديراً للحاكم الغانمة.. صحيح أننا بعنا جزيرة أستراليا لتوفير ثمنها..ولكنكم تستاهلون.. والأخوة الذين لا يحبون لحم الديناصورات ترى عشرين حوت أزرق مشوية على الشمس موجودة في الجهة الثانية.. وكل واحد منها محشو بوحيد قرن وفيل وأسود وحمير وحش وعشرين طن من الأرز وتنّين وماموث وعشرين كنغر .. والله يحييكم .. تعشوا ولا ( تناظرون ) ..الخير واجد ولله الحمد.

وترى شيخ قبيلة المهايطية كلّفني أبلغكم بأن لكل فرد منكم هدية عبارة عن ذود من الإبل الوضح المنقية من مزايين مهرجان عكاظ من أيام الخنساء محملة بمليار دينار ذهب لكل واحد .. مسكوكة في بغداد من أيام الدولة العباسية.. وطنين من المنِّ وطنين من السلوى.. وطنين من ( أبو ملف ) وألف لتر عرق من أبو زنّوبة .. وجيب ( لكسس.. لكزس.. لكسز ..) المهم ما أدري كيف تنطقونه لكنه جيب تويوتا ( مزبرق ) .. وسيحصل كل منكم على سيف من مادة البلاتينيوم مصنوعة في المريخ خصيصاَ لهذا اللقاء.. وألف جارية أندلسية محفوظات في كوكب الزهرة لأجلكم من أيام ابن زيدون.. ولكل واحد منكم أيضاً سفينة محملة بعسل من غابات إندونيسيا العذراء.. وألف شتلة من شجر العود الكمبودي الأزرق وخمسة كيلو ألماس جنوب إفريقي .. وعشر تريلات علف لكم ولبهائمكم .. كما أمر شيخنا أطال الله عمره بمنح كل واحد منكم جزيرة بأناسها في الفلبين .. ويطلب منكم السماح على القصور.

وقبل مغادرتكم سيحصل كل واحد منكم على نسخة موقعة من كتاب شيخنا الجديد الذي عنوانه ( المبتدأ والخبر في علم الهياط المنتشر بين أهل الوبر والمدر والبحر ).

ونظراَ لظروف شيخنا الصحية والنفسية والمادية والمعنوية والزفتية والاجتماعية فإنه يعتذر عن الحضور.. فزوجته الرابعة حامل..وابنه انقلب في حادث تفحيط بكامري سرقها.. وهو مقطوع لأن الموزع تأخر عليه هذه المرة..والددسن الثمانين خربانة وليس معه حق البنزين للهايلوكس الخمسة والثمانين.. وصاحب البيت طرده في الشارع وأصحاب الديون يطاردونه.. وخيمته الجديدة بعيدة جداً عن الليموزينات..فلذلك يطلب منكم السموحة.. ويرحب بكم فرداَ فرداً ( كل باسمه ) .. كما أبلغني بأنه سيقوم بزيارتكم في جزركم الجديدة بمجرد أن تزول ظروفه..

أخيراً ضيوفنا الكرام.. نشكركم على حضوركم ونبلغكم بأن شيخنا يعلن اليوم عن تدشين مسابقة بعنوان ( أكبر مهايطي في التاريخ ) وستقوم بنقلها جميع قنوات العالم ومواقع التواصل الاجتماعي.. لنشر ثقافة الهياط وقيم ومبادئ التخلف في جميع أنحاء العالم بإذن الله.. وستكون الجوائز على النحو التالي :

المركز العاشر .. ثلاثة جرام من العقل الصافي يتم حقنها في دماغ الفائز.

المركز التاسع .. دورة إجبارية لمدة شهر للعمل في إحدى دور الأيتام.

المركز الثامن .. عشر صفعات وركلتين على المؤخرة وتسحيب على الوجه لمدة أربع ساعات

المركز السابع .. علاج إجباري لمدة شهرين في مستشفى الأمل.

المركز السادس .. النقل إلى الحد الجنوبي والمشاركة في العمليات العسكرية الأمامية هناك مباشرة بدون إجازة.

المركز الخامس .. بصقة في الوجه من كل فرد سعودي عاقل لمدة سنة.

المركز الرابع .. تجويع وإهانة لمدة عامين في صحراء الربع الخالي.

المركز الثالث .. تجنيد إجباري صاعقة في معتقل لمدة خمس سنوات.

المركز الثاني .. استضافة في مستشفى شهار مدى الحياة.

أما صاحب المركز الأول وأكبر مهايطي في التاريخ فسيحصل على أفضل وأعظم جائزة في العالم .. وهي الإعدام بالخازوق التركي الفاخر والتعليق بحبال من ذهب لمدة شهرين في أشهر ميادين بالرياض.

والله يحفظ هياطكم ويرعاكم.

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