5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الرياضة” تعلن تخصيص مليوني ريال جوائز للفائزين في سباق ماراثون الرياض

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تخصيص مبلغ مليوني ريال جوائز للفائزين في سباق ماراثون الرياض الدولي المقررة إقامته في 24 فبراير الجاري، بواقع مليون ريال لصاحب المركز الأول ومليون ريال لبقية المراكز.

وكانت الهيئة قد كشفت في وقت سابق أن ماراثون الرياض الدولي متاح لجميع الأعمار من مواطنين ومقيمين للمشاركة، وذلك على ثلاث مسافات ( 4 كيلومترات – 8 كيلومترات – 21 كيلومترا)، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة.

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