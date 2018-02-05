5 فبراير 2018 مـ / موافق 19 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»130 خبيراً يشاركون في “الملتقى الثالث لطب الطوارىء” بالرياض
﻿

130 خبيراً يشاركون في “الملتقى الثالث لطب الطوارىء” بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أكملت الجمعية السعودية لطب الطوارئ التجهيزات لعقد الملتقى الثالث لطب الطوارىء على مدار ثلاثة أيام من 11 إلى 13 من شهر فبراير 2018، بالشراكة مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وأوضح الدكتور أسامة كنتاب، رئيس اللجنة المنظمة، أن “الملتقى الثالث” يتوافق مع رؤية المملكة 2030 باحثا عن كل جديد في التخصص و يأتي هذا العام تحت عنوان “مستقبل طب الطوارئ “، و يستقطب ما يزيد عن 130 من المتحدثين و الخبراء في المجال من داخل المملكة و وخارجها، يتوقع ان يكون عدد الزوار 1500 من مختلف التخصصات الصحية، و يعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات الجانبية لمناقشة سبل التطوير و التحديث المستمر في طب الطوارئ.

ولفت إلى أن محاور الملتقى تغطي مجالات عديدة منها: مستقبل طب الطوارئ في ظل رؤية المملكة، طرق، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال طب الطوارئ و خدمات التطبيب عن بعد، والكسور وإصابات الحوادث.

ومشيراً إلى أن الجمعية تعمل تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من الجمعيات الرائدة في طب الطوارئ على نطاق الشرق الأوسط، قال الدكتور أسعد أل شجاع، رئيس اللجنة العلمية، أن الملتقى الثالث تسبقه مجموعة من ورش العمل يومي 9 الى 11 فبراير 2018.

إلى ذلك فطب الطوارئ هو تخصص يتضمن الرعاية بشكل متساوي وغير مجدول للمرضى المصابين بأمراض او إصابات تتطلب التدخل الطبي الفوري. أطباء الطوارئ هم أول المسؤولين في التحقيقات والتدخلات لتشخيص أو علاج المرضى بطريقة ذكية (يتضمن الإنعاش الفوري والعمل على استقرار الحالة) بالتعاون مع أطباء من تخصصات أخرى واتخاذ قرارات متعلقة بحاجة المريض للتدخل الجراحي أو التنويم في المستشفى أو الخروج من المستشفى.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق