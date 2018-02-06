6 فبراير 2018 مـ / موافق 20 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المدينة المنورة.. إعفاء مسؤولي طاقم تمريضي بعد تداول فيديو للاحتفال بعيد ميلاد ممرضة بأحد المستشفيات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، قررت إعفاء بعض مسؤولي الكادر التمريضي في أحد المستشفيات الحكومية، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو لإقامة احتفال داخل المستشفى بعيد ميلاد ممرضة فلبينية، على إيقاع موسيقى وأغانٍ.

وأوضحت المصادر أن إيقاف مسؤولي الطاقم جاء لمخالفتهم توجيهاً سابقاً لوزارة الصحة، بعدم الاحتفال بأي مناسبات دينية أو شخصية داخل المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها، حسب “عاجل”.

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