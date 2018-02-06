6 فبراير 2018 مـ / موافق 20 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم المدينة” يكشف ملابسات وفاة طالبة في حادث حافلة نقل مدرسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة بيانًا حول حادثة وفاة طالبة بالصف السادس بالابتدائية الـ (119) التابعة لمكتب التعليم بغرب المدينة بحي الدعيثة، والتي توفيت إثر حادث وقع لها أثناء وجودها داخل حافلة نقل الطالبات في طريق عودتها إلى المنزل.

وأوضح البيان أنه أثناء انعطاف الحافلة التي كانت تقل طالبات الابتدائية الـ 119، ومنهن الطالبة بنت خليل الحربي وزميلاتها، بأحد الشوارع الداخلية، اصطدمت الحافلة بمظلة موقف سيارة خاصة، ما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ الخلفية للحافلة، وارتطام حامل المظلة برأس الطالبة، ما أدى إلى وفاتها مباشرة، وإصابة طالبتَين بإصابات طفيفة من جراء تطاير قطع الزجاج؛ وتلقتا العلاج، وغادرتا المستشفى.

وأضاف أن سائق الباص سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ولم يكن في حالة تهور أو عاكسًا للسير، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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