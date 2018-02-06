حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة.. ودرجات الحرارة

(أنحاء) – متابعات :-
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن يكون مستقراً على معظم مناطق المملكة وتبقى السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة وعلى مرتفعات جازان وعسير.
وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كلم/ساعة.
وأشارت إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.