صور | تعرف على قصر الأشباح المهجور بمدينة بالتيمور الأمريكية

(أنحاء) – تقرير – أنس القاسم :-
المنازل القديمة تحمل بين طياتها ذكريات كثيرة لأناس عاشوا في كنفها سنوات طويلة ثم فارقوها ورحلوا عنها إلى الأجداث تاركين خلفهم صمتا مطبقاً بعد أن كانت أحاديثهم وضحكاتهم تملئ الآفاق لكن أحيانا وفي حالات نادرة تحتوي جدران تلك المنازل العتيقة على أمور أكثر من الذكريات أمور تظهر حينا كأصوات مكتومة وخطوات صامتة.
مالكة القصر هي ماري فريك غاريت جاكوبس كانت تسكن في قصرها في أواخر القرن التاسع عشر المكون من 42 غرفة والواقع في مدينة بالتيمور الأمريكية بقيت سنوات طويله في هذا القصر الذي يحكي ذكريات من الزمن القديم ويحمل في طياته الكثير من الأحداث وبعد هذه السنوات الطويلة توفيت ماري في عام 1936 وتركت قصرها وحيداً وظل مهجوراً طوال هذه السنين الطويلة لم يسكنه سوى الأشباح طوال هذه الفترة.
أشباح هل تمزح؟! ضحك المصور دان بيل وصاحبه ويل كروبينسكي بالبداية عندما اكتشفا هذا القصر العملاق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قررا توثيق القصر واستكشافه من خلال سلسلة من الصور والفيديوهات بالبداية قالا لا يوجد شئ اسمة أشباح لكن عندما دخلا القصر ومع بداية الاستكشاف كانا يسمعا أصوات غريبة وعندما صعدا إلى الطابق العلوي سمعا صوت موسيقى قوية جداً هنا أثبت لهم بأن القصر مسكون كيف لا وهو ظل لسنوات طويلة جداً من القرن التاسع عشر إلى الآن.
الجو مخيفاً جداً داخل هذا القصر المهجور والمتعثر عبر الطلاء وعلى الجدران والأرضيات المكسرة لكن من المعروف بأن الأماكن المهجورة مخيفة بالنسبة لنا الأثاث مخيف والفكرة نفسها هي مخيفة ومحزنة في آن واحد.
ويقول دان بيل وصاحبه ويل كروبينسكي كان الجو كئيباً ومخيفاً حيث الأرواح لا تزال تجول وكان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا حجم القصر الهائل والكبير جداً وأن المبنى سيكون مدهش إذا تم إعادته إلى مجده السابق ولم نستطع أن نصدق بأن هذا القصر العملاق ترك طوال هذه الفترة الطويلة والعجيب أنها كانت تسكن فيه ماري فريك غاريت وحدها.
بالتأكيد بعد رؤيتك لهذه القصة ستتساءل ماذا سيجري على القصر بعد هذه السنين الطويلة؟! وهل سيسكن الأن فيه أحد؟! الإجابة لهذه الاسئلة كانت عن طريق المسؤولين في مدينة بالتيمور إنيرسباس قالوا بأن القصر سيتم تأمينه لمنع مزيد من التدهور وسيكون أولوية للمرحلة القادمة من مرتفعات التنمية التي تجري في المدينة وممكن أن يستخدم كمكاتب أو دار للمسنين أو شقق مفروشة.