أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»عضو “شورى” ينصح السعوديين باستغلال مغادرة الوافدين والعمل في وظائفهم.. ومغرد يرد: ابدأ بنفسك
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