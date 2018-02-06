فيديو | رغد صدام حسين تعلق على إدراج اسمها ضمن قائمة المطلوبين أمنياً في العراق

(أنحاء) – متابعات :-
علقت “رغد” ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على قرار الحكومة العراقية بإدراجها ضمن قائمة ضمت 60 شخصاً مطلوبين أمنياً في العراق، واصفة أفراد الحكومة العراقية بالعملاء.
وأكدت رغد في حديث لقناة “العربية”، أنها غير متواجدة في الأردن في الوقت الحالي، وأنها استغربت من خبر إدراجها في هذه القائمة، مبينة أن هذا الخبر ليس بجديد ويتردد كثيراً منذ العام 2006.
وتساءلت في تعليقها على الخبر، هل انتهت الحكومة العراقية من حل مشاكل البلد الذي يعاني من احتلال وتدمير مستمر ويهجر أهله، وأصبح لا شغل لهم إلا رغد، وهل لديهم كل هذا الوقت للبحث عنها.
وأوضحت أنها لم تدل بأي تصريح منذ مقتل والدها غير تصريحها الذي أدلت به السنة الماضية، ولم تتول أي منصب في أي فترة من حكم أبيها، كما أنها لم تفعل شيئاً سوى أنها دافعت عن والدها ولها الفخر في ذلك، ولو عاد بها الزمن ستقف بجواره مجدداً.
وشددت في نهاية حديثها بأننا نعيش في عالم به قانون، وسيأتي يوم تقاضي فيه كل مَن أساؤوا لها بدون وجه حق.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت أمس (الأحد) عن قائمة تضم 60 شخصاً مطلوباً في العراق، على خلفية التحاقهم بتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، لكنها خلت من زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.