أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»مؤشر داو جونز يشهد أسوأ انخفاض في التاريخ بتداول يوم واحد.. والبيت الأبيض معلقا: الاقتصاد الأميركي ما زال قويا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
«بتكوين» تواصل خسائرها وتصل إلى 7289 دولار...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- واصلت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، خسائرها اليوم الاثنين وهوت أكثر من عشرة
-
خالد الفالح: أكثر من 1.3 ترليون دولار القيمة ...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- دشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح فعاليات المؤتمر
-
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 760...بتاريخ
الرياض – واس :- أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 47.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7608.33 نقطة,
-
مجلس الغرف السعودية يشارك في ملتقى مصر الثالث...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- شارك وفد من مجلس الغرف السعودية يضم عدداً من أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة