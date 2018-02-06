6 فبراير 2018 مـ / موافق 20 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤشر داو جونز يشهد أسوأ انخفاض في التاريخ بتداول يوم واحد.. والبيت الأبيض معلقا: الاقتصاد الأميركي ما زال قويا

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

شهد مؤشر داو جونز الأميركي أسوأ انخفاض في التاريخ بتداول يوم واحد، بهبوط حوالي 1000 نقطة، ليفقد معظم المكاسب التي حققها منذ اعلان خفض الضرائب في الولايات المتحدة العام الماضي.

وعند الساعة 20,10 ت غ كان معدل مؤشر داو جونز الصناعي قد هبط 1,481 نقطة او 5,8 بالمئة ليصل الى 24,040.29، محققا خسائر اكثر من 1000 نقطة في ساعة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 4,2 بالمئة ليصل الى 2,647.18، وتراجع مؤشر ناسداك 3,6 بالمئة الى 6,980.28.

وكان سوق الأسهم الاميركية عرضة للضغط خلال الاسبوع الماضي في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون مخاطر رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدلات للفائدة بعد الاعلان عن بيانات اقتصادية ايجابية وقوية.

وعلّق البيت الأبيض على موجة الهلع التي سادت جلسة التداولات في وول ستريت الاثنين وخسر خلالها مؤشر داو جونز الصناعي 4,60% من قيمته بالقول إن الرئيس دونالد ترمب يركز على “الأساسيات الاقتصادية” البعيدة المدى وأن الاقتصاد الأميركي ما زال “قويا للغاية”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارا ساندرز إن “تركيز الرئيس ينصبّ على أساسياتنا الاقتصادية البعيدة المدى التي ما زالت قوية للغاية، مع انتعاش النمو الاقتصادي وتدني معدل البطالة الى مستوى تاريخي وارتفاع رواتب العمال الأميركيين”.

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