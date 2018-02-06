6 فبراير 2018 مـ / موافق 20 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موسكو: الطيار الروسي انتحر في سوريا بقنبلة يدوية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الميجر رومان فيليبوف، هو قائد الطائرة التي أسقطها مسلحو المعارضة السورية، السبت. وأضافت أنها منحته بعد مقتله لقب “بطل روسيا الاتحادية”.

وأوضحت أن الطيار نجح في الخروج من الطائرة قبل سقوطها ثم اشتبك مع مسلحي المعارضة على الأرض ثم انتحر بقنبلة يدوية عندما اقتربوا منه.

وأمرت موسكو طائراتها الحربية في سوريا، الاثنين، بالتحليق على ارتفاعات أعلى لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الصواريخ المحمولة على الكتف التي حصل عليها مقاتلو المعارضة باتت تشكل خطرا على كل الطائرات التي تنفذ عمليات في سوريا، لكن من السابق لأوانه معرفة من زود المقاتلين بنظام الأسلحة الذي جرى استخدمه لإسقاط الطائرة الروسية.

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