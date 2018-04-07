7 أبريل 2018 مـ / موافق 21 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلى معالي وزير التعليم مع التحية ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

إن الرؤى والقيم والمثالية التي نتطلع إليها جميعاً كما يتطلع إليها معاليكم لابد أن تأخذ قالباً واقعياً وشفافاً من أرض الواقع ليتحقق الهدف الأسمى.

وعند الحديث عن الواقع فهناك ما يجدر بنقاشه.

والحديث عنه خلافاً عن الإجازة وما نص عليه نظام الخدمة المدنية فالنظام بين صفحاته ما طوته الأيام.

واعتلاه الغبار كبند ١٠٥ والترقيات وبند الصيانة المدرسية والتهجير والتغريب.

فإن كان الحديث عن الإجازة السنوية ما يعكر صفو معاليكم أجد لازماً.

سرد هذه الكلمات على العلم أن الكثير ممن هم أكثر دراية قد أوردوها مراراً.

فإجازة الإداري ٣٦ يوماً كما نص نظام الخدمة المدنية وأيضاً هناك بند ينص أن الترقية المستحقة كل ٤ سنوات كما أن هناك تعميم ينص على أن خريج الحاسب يعين على المرتبة السابعة الدرجة الرابعة وإعطائه بدل ١٥٪ أليس هذا ما ينص عليه نظام الخدمة المدنية ..!! أم سقط سهواً.

كما أن هناك تعميم ينص على منح شاغلي عمل الأمن والسلامة بمسمى مساعد إداري حافز ١٥٪‏ لما يقومون به من دور حيوي داخل المؤسسة التعليمية بتعميم صادر من معاليكم منذُ أربع سنوات ولم يطبق إلى الأن ..!!

أما إذا كان يُقصد مساواتهم بموظفين إدارات ومكاتب التعليم أن يعفو من أعمال المناوبة والإشراف ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الثانية وتكون الإجازة السنوية 35 يوماً و 5 أيام إضطرارية حسب الوقت الذي يحتاجون فيه لذلك.

فهي وجهة نظر يمكن بحثها من معاليكم والنظر فيما يترتب عليها عندما تفقد المدارس ما يقومون به من عمل دؤوب.

هل تعلم يامعالي الوزير..!!

أن هناك أعمال تدرج للإداريات وهي ليست من مهام عملهن (دخول حصص انتظار / مشاركة في الأنشطة الصيفية وإلا صفيه …..الخ) وإقحامهم في أعمال الاختبارات (من كنترول والملاحظة) وإن لم يطبقوا ذلك فسوف يؤثر ذلك على أداءهم الوظيفي؟؟ يا معالي الوزير الجدير بالذكر أن منهم من يحمل شهادات ومؤهلات عالية ولكن التخبط الذي تعاني منه الوزارة جعلتهن يتقبلن العمل الإداري رغماً عن مؤهلاتهم وطموحاتهم ولذلك كان لزاماً علينا إنصافهم ..

ولعل أقل ما يمكن فعله أن ينتهي العام الدراسي

بكلمة ثناء واستحسان لجهودهم وليس التقليل من عطائهم وما قدموه ..!!

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