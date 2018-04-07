7 أبريل 2018 مـ / موافق 21 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة”: تلقينا 11 ألف بلاغ منذ تطبيق “القيمة المضافة” بسبب عدم إرجاع المتبقي من العملات المعدنية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت وزارة التجارة والاستثمار أنها تلقت نحو 11 ألف بلاغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، يتعلق بعدم إرجاع المتبقي من العملات المعدنية.

وأشارت الوزارة، وفقاً لصحيفة “الحياة”، إلى أن البلاغات تمثلت في إعطاء الزبائن “العلكة” في عدد من منافذ البيع بدلاً من العملات المعدنية، وذلك منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أنها قدمت مؤخراً 100 وسام هدية للمبلغين الأكثر رصداً للمخالفات التجارية والإبلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، لتحفيز المبلغين على التعاون مع الوزارة في الابلاغ عن المخالفات التجارية.

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