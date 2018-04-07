7 أبريل 2018 مـ / موافق 21 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فتاة تشكو تعنيف والدها وتصفه بـ”مدمن مخدرات”.. و”التنمية الاجتماعية” تتفاعل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت فتاة مقطع فيديو على مواقع التواصل، اشتكت فيه من تعنيف والدها الذي قالت أنه مدمن مخدرات.

وأشارت الفتاة إلى أن والدها يعنف كذلك إخوانها الصغار المرضى ويمنعهم من العلاج ويجبرهم على التسول، مناشدة مساعدتها وإيصال صوتها لأمير منطقة عسير كي تُحل مشكلتها.

من جانبهم، تفاعل نشطاء في مواقع التواصل مع المقطع وطالبوا بالتحقق من قضية الفتاة وإنصافها هي وإخوانها ومعاقبة الأب بسبب تعنيفه لهم.

بدورها، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع، وقال متحدثها الرسمي إن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة عسير تنسق مع شرطة المنطقة للتحقق من الحالة وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك.

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