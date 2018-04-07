فيديو | مطاردة مُثيرة للص سرق مركبة على طريق “جدة مكة” السريع.. تنتهي بالقبض عليه

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة بمساعدة بعض المواطنين أمس (الجمعة) من القبض على لص سرق مركبة من محطة الرحيلي محاولاً الهروب بها، قبل أن يتم مطاردته وإيقافه على طريق (جدة ـ مكة).
ووثق مواطن من خلال مقطع فيديو، جزءاً من عملية المطاردة التي بدأها قائد مركبة من نوع “كامري” لتوقيف اللص الذي كان يحاول الهرب بمركبة “ميتسوبيشي لانسر” على طريق جدة مكة السريع.
وأوضح المواطن ويدعى حسين العولقي أنه فوجئ خلال سيره على طريق جدة مكة السريع بقيام قائد مركبة بمطاردة قائد مركبة أخرى لوقت طويل، مشيراً إلى أن الأمر دفعه لسؤال أحد السائقين عن سبب تلك المطاردة.
وبيّن العولقي وفقاً لـ”سبق”، أن قائد المركبة “كامري” أخبره بمطاردته لصاً سرق مركبة، موضحاً أنه قرر الاشتراك مع مواطنين آخرين في المطاردة للتضييق على السائق ومساعدة قوات أمن الطرق في القبض عليه.