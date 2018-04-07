فيديو | نجاة شاب بأعجوبة من الدهس تحت عجلات “شاحنة”.. شاهد ردة فعله

(أنحاء) – متابعات :-
رصدت كاميرا مراقبة ردة فعل شاب بعدما أنجاه الله من الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة عندما كادت تصطدم به شاحنة انحرفت عن الطريق.
وكان الشاب يقف عند الصندوق الخلفي لسيارته عندما وقع حادث مروري بين حافلة وشاحنة، تسبب في انحراف الشاحنة نحو الشاب وسيارته.
واستطاع الشاب النفاذ بسرعة من بين سيارته والشاحنة، ولم يتمالك نفسه وخرّ على الفور ساجداً؛ شاكراً لله أن نجّاه من مصيبة كادت تحل به.
كما سُمع في المقطع تعليق صوتي للشاب نفسه حمد الله فيه على لطفه به، مؤكداً أن “الحديد يُعوَّض”، وأن السلامة لا يعدلها شيء.