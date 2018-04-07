لقطة عفوية للأمير خالد بن سلمان برفقة وزير التجارة والاستثمار تحظى بتداول لافت بمواقع التواصل

(أنحاء) – متابعات :-
تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورةً تُظهر مشهداً لافتاً لسفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، برفقة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وذلك على هامش زيارة ولي العهد لأمريكا.
وأظهرت الصورة، الأمير خالد بن سلمان وهو يتحدث بحماسة مع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وبرفقتهما شخص ثالث يبدو أنه وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، فيما يرتدي الثلاثة بدلات رسمية من دون ربطات عنق.
وأبدى متداولو الصورة إعجابهم ببساطة المسؤولين الثلاثة في المشهد وانهماكهم في نقاشات تخص العمل؛ حيث علّق مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر على الصورة قائلاً: “بين عتبات المكان، لا يستريح المشهد، لأن سلالة العمل تستمر، ونقاشاته تزداد في فواصل من ومضات الإنجازات”.