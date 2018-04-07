7 أبريل 2018 مـ / موافق 21 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محايل.. العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة بحجز المرور

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عثر مرور محايل عسير على سيدة متوفاة داخل مركبة وضعت في حجز المرور على طريق الشعبين؛ جراء حادث على طريق محايل ــ أبها نجم، بعدما غفلت عن حالتها فرق الإنقاذ خلال نقل المصابين في الحادث.

وتشير التفاصيل، إلى أن حادثاً وقع بين مركبتين على الطريق الواقع بين محايل وأبها، لتحضر فرقتان من الهلال الأحمر وتسارع بنقل ثلاث حالات مصابة بينها حالة شاب في غيبوبة كاملة إلى مستشفى محايل.

وفوجئ الأطباء الذين باشروا حالة الشاب بسؤاله عند استفاقته من الغيبوبة بعد خمس ساعات عن حالة والدته التي كانت برفقه وقت الحادث، ليتبين عدم نقلها إلى المستشفى، قبل أن يسارع رجال المرور إلى تفتيش المركبة بالحجز ويعثروا على السيدة متوفاة، بحسب صحيفة “سبق”.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، أن الفرق تلقت بلاغاً ظهر أمس (الجمعة) يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق عقبة شعار، مع وجود ثلاث حالات إصابة.

وبيّن الشهري أن فرقتين تعاملتا مع البلاغ ونقلتا المصابين إلى المستشفى، موضحاً أن عمليات الهيئة تلقت بلاغاً آخر بعد خمس ساعات من البلاغ الأول يفيد بعثور رجل مرور على سيدة متوفاة في إحدى المركبتين التي وقع بينهما الحادث، ثم جرى نقل جثتها لثلاجة الموتى بمستشفى محايل، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.

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