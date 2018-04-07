7 أبريل 2018 مـ / موافق 21 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد بن راشد يدعو المواطن شاكي ضيق الحال لحضور اجتماع مجلس الوزراء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعا نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المواطن علي راشد المزروعي، لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً الأحد أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في الإمارات.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وكان المواطن المزروعي تداخل مع إذاعة عجمان شاكياً ظروفه المعيشية الصعبة وعدم كفاية معاشه الشهري لتغطية متطلباته الحياتية، لكن المذيع سخر من شكواه، فصدر توجيه ولي عهد عجمان بإيقاف المذيع، كما أمر محمد بن راشد بتوفير كل احتياجات المواطن بشكل فوري وعرض تقرير أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل بكل احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود.

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