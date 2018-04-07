7 أبريل 2018 مـ / موافق 21 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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3 قتلى و30 جريحاً إثر عملية دهس في مدينة مونستر بألمانيا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

وقع 3 قتلى وأصيب 30 شخصا على الأقل جراء دهس سيارة تجمعا لأشخاص في مدينة مونستر غربي ألمانيا وذلك وفقا لما صرحت به دوائر جنائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.

 

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