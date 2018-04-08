أبرز مهام السعوديين العاملين في القمر الذي وقّع على قطعة منه ولي العهد | صور

(أنحاء) – متابعات :-
كشف المشرف على برنامج القمر السعودي الأول للاتصالات، عن أدوار ومهام السعوديين العاملين في القمر، ممن انضموا لشركة “لوكهيد مارتن”، التي ستتولى عملية إطلاقه بطلب من المملكة.
وأوضح الدكتور بدر ناصر السويدان، أن أدوار السعوديين الذين انضموا لفريق العمل توزعت على 8 تخصصات في مجالات متعددة، من بينها مجالات الميكانيكا والبرمجة والاتصالات في مجالات الاختبارات البيئية.
وأضاف السويدان أن مشاركة المهندسين السعوديين في التصنيع جاءت بطلب من المملكة لنقل هذه الصناعة للبلاد وتشكيلها بأيادٍ سعودية، وكذلك من أجل المشاركة والاحتكاك بالخبرات العالمية في صناعة الأقمار الصناعية، واكتساب المعرفة والمهارة اللازمة لانطلاق هذه الصناعة في المملكة.
وأوضح أن القطعة التي وقّع عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارة “فوق هام السحاب” ستكون آخر قطعة توضع على القمر، مضيفاً أن لقاء ولي العهد بالمهندسين كان محفزاً لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الطموح، حسب “العربية نت”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد التقى بالفريق المصنّع للقمر السعودي الأول للاتصالات في سان فرانسيسكو؛ حيث تجري اللمسات الأخيرة لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي، ووقّع على قطعة منع بعبارة “فوق هام السحاب”.