أمانة العاصمة المقدسة توضح حقيقة فيديو “الإبل الموبوءة” بأحد أحياء مكة

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة المقطع المتداول لمجموعة من الإبل الموبوءة المجهزة للذبح بحوش بأحد الأحياء بمكة المكرمة، وقالت إن المقطع يعود لموسم حج عام 1438هـ، حيث كانت الإبل في حوش بحارة حُمُص في شارع منصور خلف شركة “توشيبا”.
وأوضحت أن بلدية المسفلة الفرعية قامت بالتعاون مع الضبط الاداري، بمصادرة جميع هذه الجمال وعددها 170 جملاً، إضافةً إلى الجمال المذبوحة وعددها 15 جملاً، وقد استغرق نقلها عبر وحدات الذبح خمسة أيام متتالية.
وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع، قائلين إنه تم تصويره حديثاً داخل حوش بجبل البرماوية بمكة المكرمة، وربطوا بين تلك الإبل وبين انتشار الجرب في ذلك الجبل.