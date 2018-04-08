8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” تكشف حقيقة إقامة “دوري بلوت” في إحدى مدارس الطائف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الإدارة العامة لتعليم الطائف عدم صحة الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل، حول إقامة “دوري بلوت” في إحدى مدارسها.

وأوضح المتحدث باسم “تعليم الطائف” عواض الخديدي، أنه لا صحة مطلقا للخطاب المتداول عن إقامة بطولة للبلوت بإحدى المدارس الثانوية للبنين شمال الطائف.

وأفادت مصادر أن الإعلان المتداول للبطولة في ثانوية أم الدوم شمال الطائف مزيف، ولم يصدر من قائد المدرسة، حسب “عكاظ”.

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