8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهلال يخطف نقطة من ثغر الأسد.. ويقترب من حسم الدوري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد :-

انتهى لقاء القمّة بين فريقي الأهلي والهلال ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي الجولة (٢٥) بالتعادل السلبي (٠-٠) ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة) ، وشهد اللقاء حضور ٤٣٧٩٤ متفرّج كثاني أعلى حضور جماهيري هذا الموسم.

قدّم الفريقين مستوى مميّز في الشوط الأوّل وتعاقب اللاعبين على إهدار الفرص التي سنحت لهم كما شهد الشوط الأوّل انضباط تكتيكي من جانب فريقي الهلال والأهلي.

 وفي الشوط الثاني ظهر الهلال بشكل مغاير تفوّق به على شقيقه الأهلي انضباط دفاعي ولعب على المرتدّات كما سنحت العديد من الفرص لم يستغلّها اللاعبين.

 وفي الجانب الآخر الفريق الأهلاوي تباعد خطوط الفريقين ولم يتم تلافي الأخطاء من قبل المدرّب سيرجي ريبروف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصبح رصيد الأهلي النقطي ٥٢ على بعد نقطة من الهلال صاحب المركز الأوّل برصيد ٥٣ نقطة.

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