تعليم مكة يعلن الخطة الإجرائية لتطويق “الجرب”.. ويؤكد: عودة الدراسة لجميع المدارس التي تم تعليق الدراسة بها

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة أمس (السبت) تفاصيل الخطة الإجرائية المخصصة لتطويق مرض الجرب والحد من انتشاره، مع التوجيه بتشكيل لجان في جميع المدارس التي تعرضت للإصابة بالمرض.
وأوضحت إدارة التعليم أن حزمة الإجراءات تضمنت التوجيه بالعودة لجميع المدارس البالغ عددها 70 مدرسة بكافة منسوبيها وطلابها، التي علقت فيها الدراسة احترازيا للعمل، ابتداء من غد الأحد.
وأبانت الإدارة أن الخطة تضمنت أيضا تشكيل لجان في جميع المدارس التي ظهرت فيها حالات اشتباه، حيث لا يسمح لطالب أو طالبة مشتبه بإصابته بعودة للمدرسة إلا بتقرير طبي يثبت شفاءه.
وشمل عمل اللجان اشتكمال تجهيز العيادات الطبية، وحصر الطلبة المخالطين للمصابين، وتحسين وضع الطلبة المصابين، والتنسيق مع الآباء لتحسين الاوضاع البيئية المناسبة لهم، وتعزيز وجود المعقمات، وتوزيع عبوات السائل المعقم لجميع الطلاب.