8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»جامعة جازان: أخرجنا كتب الإخوان من المكتبات.. ونواجه الأفكار المتطرفة بهذه الوسائل
﻿

جامعة جازان: أخرجنا كتب الإخوان من المكتبات.. ونواجه الأفكار المتطرفة بهذه الوسائل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت جامعة جازان عن قيامها بعملية تنقيح ومراجعة لمحتويات مكتباتها، وإخراج جميع الكتب التي تحتوي على أفكار جماعة الإخوان منها، مؤكدةً عزمها تنفيذ بحث مسحي يرصد الواقع الفكري لمنسوبيها.

وقال مدير العلاقات العامة بالجامعة إن الجامعة بدأت في تنفيذ عدة خطوات لمعالجة جذور الفكر الحزبي الإخواني والسروري، عبر تأصيل الأدلة الشرعية لحقوق ولي الأمر من وجوب السمع والطاعة والوفاء بحق البيعة وتقرير حرمة الخروج عليه، والعمل على ترسيخ ذلك في نفوس منسوبي الجامعة من خلال برامج متعددة.

وأوضح أن وحدة التوعية الفكرية تقدم الكثير من البرامج أبرزها تأليف ونشر كتاب جمعت فيه الأدلة الشرعية التي تقرر حقوق ولي الأمر والسمع والطاعة له ونبذ الفرقة، وطبعت منه ٦٠ ألف نسخة، وُزعت على طلاب وطالبات الجامعة، كما نظمت دورات تدريبية للتحذير من شُبه الجماعات المتطرفة، حسب “عكاظ”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق