8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حتماً سأكون

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يَنبُع البحرِ.. تستحقُ أن تكونَ كفينسيا أو البندقيةِ في رائعة ويليم شكسبير “تاجرِ البندقيةِ” و”مروجِ يور كشاير” في الرائعةِ العالميةِ الفريدة “مرتفعات ويذرينغ” للروائية إيميلي برونتي و “كاتدرائية نوتردام” بباريس في رائعة فيكتور هيجو “أحدب نوتردام” وباريس في معلقته الأخرى “البؤساء” وبغداد في رائعة الروائية العالمية أجاثا كريستي “موعدٌ في بغداد” والقاهرة في جميع أعمال الروائي العالمي نجيب محفوظ الذي جعل العالمَ، كلَ العالمِ يتسكعُ في أزقةِ وحواري القاهرة، يصافحُ أهلها البسطاء بل يكادُ يعرفُ أدقّ تفاصيلِ حياة “سي السيد” .. والكثير الكثير من المدن العالمية التي شكلت فضاءات رحبة للرواية، سواءً ظهرتَ في عنوانِها أم كانت جزءاً من نسيجِها البنائي.

كلُ ذلكَ أغراني كثيراً بالاستغراقِ في حُلمِ أن تكونَ مدينتُنا الحبيبةِ ككلُ هذه المُدن.. ولما لا.. فهي جديرةٌ بهذه المكانة لأنها في تاريخِها تمثلُ الأصالةَ.. العراقةَ.. الجمالَ وأهلُها لديهم ما يخبروا به العالمَ فهم نسيجٌ وحدُهم، يُضربُ بهم المثلُ في أخلاقِهم طيبِهم.. كرمهم.. حُسنُ معشرهم.. مفارقاتِهم وخفةِ ظلِهم.. كانت تلك فكرة أنبثق عنها هذا العملُ الاجتهادي.

ولأن القلمَ لن يمضي دونما حكاية، كانت سردية “حتماً سأكون” وعاءً يُحقق هذه الرؤيا.. حضرت “حارة الصور” بأدقِ تفاصيلها، حضر العم جابر، العم إبراهيم، العم جريبيع، العم شريان، بشكة عزوز.. ليرسموا للقلمِ خطَ سيرهِ.. ينقلونه من قصة لأخرى.. من مشهد لأخر.. من عقدة لأختها.. من مفاجأة روائية لشبيهتها لتكون النهاية التي يصعبُ توقعَها وخلاصتها أننا.. “حتماً سنكون”.. نحققُ ذواتَنا.. نجسدُ أمنياتَنا.. نصنعُ أحلامَنا ولن يستطيعَ أحدٌ ايقافَ مسيرتَنا.. متى عملنا واجتهدنا وارتقينا صعوباتَنا.. لا توقفنا دنيا أدارت لنا ظهرها أو جمهرة من التعساء حاكوا الدسائس للإيقاع بنا.. “سنكون حتماً” إذا انطلقنا في طريقِنا ولم نلتفت لكل هؤلاء.. جسدتها أم عبدالرحمن.. تلك المرأة “الينبعاوية” الرائعة التي عاشت الكثير من الآلام وتجاوزتها بعزيمتِها واصرارِها.. حتى أصبح أبنُها رجُلاً يعتمدُ عليه ليقرر هو الأخر وضعُ حدٍ للتأويلات كي يكون كما يريد.. فهل ينجح في ذلك؟!!

“حتماً سأكون” استوطنت عبدالكريم.. سرت في دمِه.. كانت بوابتَهُ للخروج من أحلكِ الظروفِ التي عصفت بهِ.. خلقت شخصيتَهُ المرتبكة وتناقضاتِه الداميةِ.

كلُ من بالحارة تمثلها ليُخرجوا لنا ملحمةً تاريخيةً في بُعدها الاجتماعي والنفسي واثارتِها وتشويقها البوليسي لتكون أول رواية تحكي جزءاً مهماً من تاريخ أهل يَنبُع وتجسد أمجادهم.

تنويه..

شكراً أقولها لوالدتي عزيزة محمود القرافي لوقفتها الصادقة معي بإلهامها وبثها روحَها في الكثير من التفصيلات وتأثيرها على السياق الدرامي للحكاية وارشادي لمكامن القوة والضعف في أغلب جزئياتها رغم أنها ترقد مطمئنة في قبرها يرحمها الله قبل ولادة هذا العمل بسنوات.

أقولها أيضاً لوالدي أحمد عبدالله بن دراج الشريف يرحمه الله فهو من أرشدني أنني سأكون حتماً متى كان كتابي وقرطاسي بيدي.

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