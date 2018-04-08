شاهد.. أهالي محايل يشيعون جثمان المرأة التي عثر على جثتها بمركبة داخل حجز المرور

(أنحاء) – متابعات :-
شيّعت جموع غفيرة من أهالي محايل عسير أمس (السبت)، جثمان المرأة التي عثر عليها متوفاة داخل مركبة وضعت في حجز المرور؛ جراء حادث وقع على طريق محايل – أبها النجم؛ حيث أديت الصلاة عليها بجامع الملك فهد بحي الضرس ودفنت بمقبرة الحماطة شمال المحافظة.
وكان أمیر منطقة عسیر فیصل بن خالد، قد وجه أمس السبت بتشكیل لجنة عاجلة للتحقیق في الواقعة ومع جمیع مباشري الحادث واتخاذ الإجراءات القانونیة بحق كل من يثبت تورطه.
يذكر أن جثمان المرأة عثر عليه داخل سيارة نقلت إلى حجز مرور محايل عسير، بعدما غفلت عن حالتها فرق الإنقاذ خلال نقل المصابين.