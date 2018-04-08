8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | ولي العهد يزور رئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.

وقد أقيمت مأدبة غداء احتفاء بزيارة ولي العهد .

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

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