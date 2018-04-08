غضب ريبروف فحضر مساعده ادوارود.. وقال: الحظ لم يحالفنا والقرار الأوّل للمدير الفنّي

(أنحاء) – عادل رشيد – تصوير – متيم العصيمي :-
تحدّث مساعد مدرّب الفريق الأوّل الأهلاوي ادواردو ديكومبو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والهلال والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.
وقال: “اللقاء كان كما توقعنا صعب ولكن سنحت لنا العديد من الفرص لم نستغلها وأكمل حديثة بأن النتيجة غير مرضية لنا”.
وعن تأخر تغييرات المدرّب ذكر: “القرار الأوّل للمدرّب ونحن نناقشه في كثير من الأمور وحسب وجهة نظرة الشخصية في عدم حاجة الفريق للتبديل حيث قدّم الفريق شوط أوّل مميّز”، وعن مناقشة المدرّب ذكر بأنّه يناقش العديد من الأمور وتظل القرارات بيد المدير الفنّي .