فيديو | اصطدام سفينة تجارية ضخمة بقصر أثري على ضفة مضيق البوسفور في تركيا

(أنحاء) – وكالات :-
اصطدمت سفينة تجارية ضخمة تحمل علم مالطا أمس (السبت)، بقصر أثري على إحدى ضفتي مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة انجراف السفينة نحو القصر الأثري والاصطدام به، وسط صرخات بعض المتواجدين في المكان.
وبحسب ما أوردت وكالات أنباء، فإن السفينة التي يبلغ طولها 225 متراً وعرضها 32 متراً اصطدمت بقصر حكيم باشا صالح أفندي الأثري، مشيرةً إلى أن الحادث لم يسفر عنه وقوع ضحايا أو إصابات.
بدورها فتحت السلطات التركية تحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته، وتحديد حجم الأضرار المادية الناجمة عنه.
ويعد مضيق البوسفور الذي يبلغ طوله 30 كم ذا أهمية كبيرة؛ كونه يفصل شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي، كما يعد واحداً من أبرز نقاط الملاحة البحرية في العالم.