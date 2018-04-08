فيديو | شاهد ماذا قال الأمير نواف بن سعد للاعبي الهلال بعد مباراة الأهلي

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو حديثاً وجهه رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد للاعبي الفريق في غرف تبديل الملابس، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم بالأهلي أمس (السبت) على ملعب الجوهرة.
وقال الأمير نواف بن سعد للاعبي فريقه عقب التعادل السلبي أمام الأهلي، بأنهم سيلعبون أصعب مباراة لهم في الدوري أمام الفتح في الجولة الأخيرة، والتي تتطلب التركيز الشديد.
وأكد بأنه لن يرد على كلمة “مبروك” بـ “الله يبارك فيك” إلا بعد صافرة نهاية المباراة، مضيفاً: “بإذن الله سنحتفل باللقب في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض”.
يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، ويحتاج للفوز في مباراته المقبلة أمام الفتح يوم الخميس المقبل للتتويج بالدوري دون انتظار نتيجة الأهلي أمام أحد على ملعب الجوهرة، أما في حالة الخسارة أو التعادل فيمكنه التتويج باللقب بشرط عدم فوز الأهلي.
رفض المباركة بعد التعادل أمام #الأهلي.. رئيس #الهلال: سنلعب أصعب مباريات الموسم أمام #الفتحhttps://t.co/CbiZIGTqJz
— جريدة الرياض (@AlRiyadh) April 7, 2018