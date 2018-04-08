فيديو | طفل ينجو من الدهس تحت عجلات سيارة في حفر الباطن

(أنحاء) – متابعات :-
نجا طفل من الموت دهسا تحت عجلات سيارة جيب، بعد أن سار وسط الشارع دون متابعة من أهله.
وأظهرت كاميرا المراقبة المركبة في أحد المحال في مدينة حفر الباطن، تحرك الطفل الذي كان في أحد الشوارع التجارية بعيدا عن أهله، ثم تحركت سيارة جيب لاند كروزر، إلا أن قائدها لم يشعر بالطفل، ولم يره، فسقط بين إطارات السيارة، ونجا بعناية الله.
وأثار المقطع ردود أفعال متابينة حيث وجه البعض اللوم إلى أهل الطفل، فيما تحدث آخرون عن أن قائد السيارة يجب أن يكون أكثر حرصا وينتبه لما يدور حول سيارته قبل انطلاقها.