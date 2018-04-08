8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طفل ينجو من الدهس تحت عجلات سيارة في حفر الباطن

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نجا طفل من الموت دهسا تحت عجلات سيارة جيب، بعد أن سار وسط الشارع دون متابعة من أهله.

وأظهرت كاميرا المراقبة المركبة في أحد المحال في مدينة حفر الباطن، تحرك الطفل الذي كان في أحد الشوارع التجارية بعيدا عن أهله، ثم تحركت سيارة جيب لاند كروزر، إلا أن قائدها لم يشعر بالطفل، ولم يره، فسقط بين إطارات السيارة، ونجا بعناية الله.

وأثار المقطع ردود أفعال متابينة حيث وجه البعض اللوم إلى أهل الطفل، فيما تحدث آخرون عن أن قائد السيارة يجب أن يكون أكثر حرصا وينتبه لما يدور حول سيارته قبل انطلاقها.

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