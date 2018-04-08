8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدني الرياض ينقذ عائلة احتجز السيل مركبتهم في وادي الحيسية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أنقذت فرق الدفاع المدني عائلة احتجزتها السيول داخل وادي الحيسية بالقرب من محافظة الدرعية شمال مدينة الرياض.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من فكّ احتجاز العائلة وإخراج مركبتهم من الوادي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم وجود أي خسائر بشرية جراء الحادث.

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