8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الاتصالات” تحذّر من رسائل احتيال عبر “واتساب”

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس (السبت)، مستخدمي خدمات الاتصالات من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي ترد على تطبيق “واتساب”.

وأوضحت أن هذه الرسائل تطلب من المستخدمين الدخول على رابط إلكتروني، الأمر الذي يؤدي إلى سرقة الحساب.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن هذه النوعية من الجرائم عبر عدة قنوات؛ منها الاتجاه لأقرب مركز للشرطة، أو عبر تطبيق كلنا أمن على الأجهزة الذكية، أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

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