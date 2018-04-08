8 أبريل 2018 مـ / موافق 22 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في واقعة العثور على جثة امرأة في سيارة داخل حجز المرور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، توجيها بالتحقيق في حادثة العثور على جثة امرأة في سيارة نُقلت لحجز المرور في محايل عسير، بعد تعرضها لحادث مروري على طريق أبها – محايل أول أمس الجمعة.

ويُتوقع أن يبدأ محققو وزارة الداخلية تحقيقاتهم صباح اليوم الأحد مع كافة الجهات التي باشرت الحادث، لكشف ملابسات القضية والجهات المقصرة في أداء واجبها، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن الأطباء فوجئوا بسؤال أحد المصابين عند استفاقته من الغيبوبة بعد خمس ساعات من الحادث، عن حالة والدته التي كانت برفقته وقت الحادث، ليتبين عدم نقلها إلى المستشفى، قبل أن يسارع رجال المرور إلى تفتيش المركبة بالحجز ويعثروا على السيدة متوفاة.

فيما وجه أمير عسير بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة.

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