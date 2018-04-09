“أمانة الرياض” تطلق مبادرة لإزالة حاويات النفايات من الشوارع واستبدالها ببراميل بالمنازل

(أنحاء) – متابعات :-
أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مبادرة “حي بلا حاويات”، في حيي الواحة والروضة بمدينة الرياض، لرفع حاويات النفايات من الطرق والشوارع؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري للعاصمة.
وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف لمعالجة التشوه البصري الذي تسببه حاويات النفايات في الشوارع، والقضاء على انتشار الذباب والتخلص منه، والتخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من حاويات النفايات، والحد من عبث القطط بالحاويات، والمحافظة على جمالية المشهد الحضاري.
وستستبدل الأمانة الحاويات المنشرة بالشوارع، بأخرى تُوزع على المنازل بواقع حاويتين على كل منزل، حيث خصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام.