الأحساء.. أب يشكو تعرض طفله لاعتداء عنيف من معلمه

(أنحاء) – متابعات :-
تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى إلى إدارة تعليم الأحساء، يتهم فيها أحد المعلمين بالاعتداء بالضرب “المبرح والوحشي” على نجله الطالب بالمرحلة الابتدائية، منتقدا ضعف تفاعل المسؤولين بالإدارة مع شكواه.
وقال والد الطفل، إنه فور رجوع نجله من المدرسة، وجده يبكي بحرقة، وعلى ظهره علامات مطبوعة إثر الاعتداء عليه من قبل المعلم، لافتا وفقا لـ”الاحساء نيوز” إلى أن هذه الواقعة أثرت بشكل كبير على نجله الذي امتنع عن الأكل والشراب لفترة وتأثر نفسيا بشكل كبير، ويطالب بعدم الذهاب مجددا للمدرسة.
وأوضح أن سبب الاعتداء عليه هو حدوث مشادة بين ابنه وأحد الأطفال، فقام المعلم بمعاقبة نجله بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا إرساله للمدرسة إلا بعد 4 أيام من الواقعة بعد محاولات عديدة لإقناعه بالعودة.
وبين أنه تقدم بشكوى لإدارة تعليم الأحساء، لكنه فوجئ بضعف في التعامل معها من قبل المسؤولين بالإدارة.
من جهتها قالت إدارة تعليم الأحساء، إن المدير العام للإدارة أحمد بالغنيم وجه بالتحقيق العاجل في قضية الطالب المعنف، واتخاذ ما يلزم وفق النظام.