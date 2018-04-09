9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإليزيه يكشف عن تفاصيل موجزة لمباحثات 3 ساعات بين ماكرون وولي العهد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مصدر في الإليزيه اليوم الاثنين عن تفاصيل موجزة عن المباحثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال المصدر إن المباحثات استمرت لمدة 3 ساعات، واتفق الطرفان على إصدار وثيقة إستراتيجية قريباً، مؤكداً أن المحادثات أسست تفاهما شخصيا بينهما.

وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي ذكر أنه سيقوم بزيارة إلى السعودية قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه أكد على قوة ومتانة العلاقات الفرنسية مع المملكة.

وكان ولي العهد قد وصل إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية أمس (الأحد)، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابةً للدعوة المقدَّمة من الحكومة الفرنسية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الفرنسية باريس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري؛ وسفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

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