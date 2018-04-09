“التجارة” تشهر بشركة ملابس أدينت ببيع بضائع مقلدة لماركات عالمية

(أنحاء) – متابعات :-
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تجارية متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الرجالية، وذلك بنشر حكم صادر بحقها، بعد إدانتها بمخالفة النظام ببيع بضائع مقلدة لعلامات تجارية مشهورة.
وكان الحكم الصادر ضد شركة عالم التوفير للتجارة ومديرها المواطن “تركي نايف الشمري” تضمن التشهير بإلزامها بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها ونفقة مديرها، والغرامة 100 ألف ريال، ومصادرة الملابس المقلدة.
وكانت شركة عالم التوفير للتجارة ضبطت أثناء بيعها ملابس مقلدة لماركات عالمية وعُثر في مستودعات الشركة على كمية من الملابس المقلدة المعدة للتوزيع، بعد أن وضعت عليها علامات تجارية لماركة العالمية مشهورة، فصدرت بحقها الأحكام المذكورة.