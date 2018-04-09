9 أبريل 2018 مـ / موافق 23 رجب, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجرب” يصل الرياض.. تسجيل 16 إصابة بين الطلاب و”الصحة”: معدل الإصابات طبيعي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ارتفاع عدد المصابين بالجرب في العاصمة الرياض إلى 16 حالة، 14 طالبا وطالبتان، وأن الفرق الطبية قامت بجولات على المدارس ونفّذت الإجراءات الطبية الوقائية.

وأوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية بمنطقة الرياض سعد القحطاني، أنه عقب اكتشاف تسجيل 16 إصابة بالجرب، زارت الطواقم الصحية المدارس التي اكتُشفت فيها الحالات، وتم التعامل معها بالطرق الصحية السليمة.

وأضاف أن ما تم تسجيله من حالات الجرب يُعد في المعدل المعتاد في المجتمع، كما أن المرض موجود في جميع دول العالم منذ فترة طويلة، وينتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة اللصيقة، أو باستخدام المناشف أو الشراشف والملابس الداخلية بين أكثر من شخص.

وأشار القحطاني إلى أنه من المهم علاج المريض ومخالطيه، وكذلك غسل الملابس الداخلية والشراشف والمناشف بشكل دوري في درجة حرارة عالية تفوق 60 درجة مئوية، وتجفيفها تحت أشعة الشمس أو استخدام المجفف بدرجة حرارة عالية.

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